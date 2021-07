L.R. Vicenza, Crecco: “Lazio? Sono tanti i ricordi, giocare il derby è stata l’emozione più grande della mia vita”

Nella giornata di ieri è stato presentato Luca Crecco, nuovo centrocampista del L.R. Vicenza. Durante la conferenza stampa di presentazione, Crecco ha risposto a diverse domande, tra cui una sulla Lazio, sua ex squadra dai tempi del settore giovanile. Queste le sue parole riportare dal sito ufficiale del club biancorosso: “Un ricordo alla Lazio? Ce ne sono tanti, io sono laziale ed esordire alla Lazio è stata una delle cose più belle, poi fare un goal in Serie A è stata la seconda emozione più bella, mentre la terza è stata giocare il derby in Coppa Italia e quella è stata proprio l’emozione più grande della mia vita finora”.

