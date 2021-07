La Repubblica | Sarri abbraccia Immobile e Acerbi

Domani pomeriggio a Formello Sarri potrà finalmente vedere dal vivo Ciro Immobile e Francesco Acerbi, e inizierà a lavorare sul campo anche con loro. Il mondo Lazio è pronto a riabbracciare i neo campioni d’Europa con l’Italia. Nel corso di queste settimane il nuovo tecnico ha parlato con Ciro e “Leone” solo al telefono, si è confrontato e ha spiegato la propria filosofia. Li ha motivati e caricati, consapevole di quanto siano fondamentali per la Lazio. Uno, Acerbi, sarà il perno della difesa, colui che dovrà comandare la linea a 4: diversa nei movimenti da seguire, con la palla che diventa il principale riferimento. L’altro, Immobile, sarà il centravanti che dovrà aiutare la squadra nel palleggio, venire incontro a chi porta palla per poi liberarsi della marcatura e creare spazi, attaccare la profondità e concretizzare in area i cross degli esterni. Nonostante la vittoria degli Europei, ha vissuto momenti delicati, viste le critiche ricevute. Ma la tifoseria biancoceleste l’ha sempre protetto, cosa che Ciro ha notato e apprezzato moltissimo, rafforzando il suo legame con la Lazio. Ripartirà, Immobile, con la fascia al braccio: non è ancora ufficiale ma dovrebbe essere lui il capitano, con Milinkovic vice. Lo riporta La Repubblica.

