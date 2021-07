Calciomercato Lazio, all’Atalanta piace Luiz Felipe per rinforzare la difesa

L’Atalanta continua a lavorare sul mercato per farsi trovare pronta all’inizio della nuova stagione, non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Come riportato da Sky Sport, il club di Bergamo, dopo aver chiuso per Matteo Lovato, difensore classe 2000 del Verona, vuole piazzare un altro colpo per il reparto difensivo. Il nome che piace è quello di Luiz Felipe, difensore brasiliano della Lazio. Il classe ’97 ha ancora un anno di contratto con la Lazio e non sembra essere intenzionato a rinnovare. La richiesta della società biancoceleste è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Destinazione che Luiz Felipe gradirebbe, considerando il fatto che l’Atalanta disputerà la Champions League per il terzo anno consecutivo.

