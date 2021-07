SOCIAL | La Serie A esalta Milinkovic e il suo “colpo del Sergente” – FOTO

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato 2021/22 la Serie A ha voluto celebrare uno dei suoi migliori centrocampisti: Sergej Milinkovic Savic. Nella scorsa stagione il biancoceleste ha dimostrato di sapersi sacrificare per la squadra ed è più volte andato a rete, con quello che la Lega sui suoi account social ufficiali ha definito “il colpo del Sergente”. In particolare la foto condivisa sui social celebra il calciatore in occasione del colpo di testa vincente contro l’Inter dell’ottobre scorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

