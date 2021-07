SOCIAL | La Uefa ricorda l’approdo di Immobile alla Lazio e pone un quesito ai tifosi – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il 25 luglio del 2016 Ciro Immobile dava ufficialmente il via alla sua avventura con l’aquila sul petto, divenendo così un nuovo giocatore della S.S. Lazio, quella che lui stesso ha, nel giorno del quinto anniversario con questi colori, definito la sua seconda pelle. Poco fa anche l’account twitter della Uefa ha voluto ricordare l’approdo nella Capitale del recordman biancoceleste condividendo una sua foto e proponendo il seguente quesito ai tifosi: “Descrivi in una parola questa firma del 2016..”

La maggioranza dei tifosi ha risposto con un semplice “King”, proprio perchè Immobile, grazie ai suoi spaventosi numeri con la maglia della Lazio, sta contribuendo anno dopo anno a rendere grande il club per il quale non si risparmia mai e lotta in ogni gara, ininterrottamente, per 90 minuti.





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: