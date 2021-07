SOCIAL | Primavera, mister Calori è pronto per la prossima stagione – FOTO

La Lazio Primavera è pronta per la prossima stagione che giocherà in seconda categoria vista la retrocessione. Il nuovo mister Alessandro Calori ha infatti postato tra le storie Instagram una foto che lo ritrae in tenuta d’allenamento è pronto ad iniziare un nuovo ciclo. L’obiettivo è riconquistare la Primavera 1.

