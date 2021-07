Superlega, la nota di Juventus, Barcellona e Real Madrid: “Restiamo fiduciosi e continueremo a sviluppare il progetto”

Nuovo capitolo nella vicenda Superlega. Il tribunale di Madrid ha confermato l’obbligo dell’Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori della Super League, incluso il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid.

Con una nota congiunta, “i tre club dissidenti” dichiarano di aver preso atto con soddisfazione della decisione del tribunale di Madrid. Inoltre, come si legge nel comunicato, Juventus, Real Madrid e Barcellona si dicono “felici che, da ora in avanti, non saranno più oggetto delle attuali minacce della UEFA. L’obiettivo è di continuare a sviluppare il Progetto di Super League in modo costruttivo e collaborativo, contando sul contributo di tutti gli stakeholders del calcio: tifosi, calciatori, allenatori, club, leghe e federazioni nazionali e internazionali. Siamo consapevoli del fatto che alcuni elementi della nostra proposta potrebbero essere rivisti e, naturalmente, potranno essere implementati attraverso il dialogo e il consenso. Rimaniamo fiduciosi nel successo di questo progetto che sarà sempre rispettoso della normativa dell’Unione Europea”

