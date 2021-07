TMW | La doppia “B” croata ostaggio della “C” argentina: la Lazio aspetta Basic e Brekalo, ma Correa…

Vuole una spinta sul mercato, Maurizio Sarri. Dopo la prima parte del ritiro ad Auronzo e in vista della seconda, blindata, in Germania a Marienfeld il tecnico toscano spera almeno in due nuovi innesti per accelerare il processo di apprendimento della sua Lazio. Due acquisti…con la B: Basic sicuramente e Brekalo, che è un’opportunità di mercato anche se non viene confermata da Formello. Il primo, 24 anni, nazionalità croata, è un intermedio mancino che fisicamente somiglia a Milinkovic (191 cm): la Lazio ha già l’accordo con lui (1,5 milioni bonus esclusi) e ha trovato l’intesa con il Bordeaux a 8 milioni più 3 di bonus. Cosa manca? La cessione di Correa, che permetterà alla Lazio di rientrare nei paletti dell’indice di bilancio, che al momento blocca il mercato biancoceleste: per poter ufficializzare Basic, e gli altri acquisti che già sono a Formello (Felipe Anderson, Romero, Hysaj, Kamenovic, oltre il rinnovo di Radu) nelle casse biancocelesti devono entrare circa 25 milioni.

Una volta ceduto Correa, che domani si presenterà a Formello ma ha chiesto di andare via (Leicester a oggi è la squadra più vicina), si penserà al suo sostituto. Brandt era il preferito di Sarri, ma ieri ha chiuso al trasferimento. È nata l’opportunità Brekalo, anche lui croato, 23 anni, destro di piede, abile a giocare su tutte e due le corsie. Esterno puro, convocato con la nazionale a Euro 2020, è in scadenza nel 2023 e può andare via in prestito: il Wolfsburg, in totale, lo valuta circa 20 milioni. B più B, dunque, se la C argentina dovesse lasciare Formello. Altrimenti, la Lazio dovrà rivedere i propri piani.

Tuttomercatoweb.com

