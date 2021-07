Atalanta, Gasperini: “Ilicic ha espresso la voglia di andare via. Se parte Romero? Abbiamo preso Lovato”

Giampiero Gasperini torna a parlare in conferenza stampa regalando tanti spunti di mercato. Nel corso del suo intervento, infatti, il tecnico dell’Atalanta ha parlato di Ilicic, spesso accostato alla Lazio, e della difesa nerazzurra, a cui ieri era stato accostato Luiz Felipe: “Ilicic al termine della stagione ha mostrato chiaramente la voglia di fare provare esperienze e trovare nuove sensazioni. In ogni caso ha disputato una buona preparazione, è la prima volta che lo trovo qualche chilo sopra. È sintomo di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non si è lamentato di nulla, non è mai accaduto da quando sono qui. Penso si sta preparando così da trovare una formazione che gli dia l’occasione di fare ancora qualche cosa di importante, ha ancora le potenzialità per poterlo fare. Sul numero di calciatori siamo messi bene, anche tenendo conto che una buona entrata è accompagnata da una buona uscita. Ad ora non vedo profili proposti di livello superiore ai calciatori che già abbiamo in rosa. In difesa adesso valuteremo Lovato. Un investimento di quel tipo è importante. Se Romero dovesse andare via abbiamo preso Lovato”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

