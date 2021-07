Vedat Muriqi crede nella nuova Lazio targata Sarri e vuole convincere il nuovo tecnico di avere le carte in regola per meritarsi un posto in squadra. Un ritorno al Fenerbahce? Solo voci di mercato, che lo stesso calciatore, prima di imbarcarsi direzione Roma dopo qualche giorno di riposo a Istanbul, ha smentito: ,“Con il Fener non c’è nulla e molto probabilmente resterò alla Lazio”. Queste le parole riportate dall’edizione on line del Corriere dello Sport. Discorso chiuso, dunque, almeno per il momento.