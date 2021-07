FORMELLO – Si ricomincia: Felipe Anderson, Caicedo e Vavro i primi ad arrivare

I due giorni di riposo sono terminati adesso è tempo di partire. Tutti a rapporto dal Comandante Maurizio Sarri per continuare la preparazione. Oggi e domani a Roma per gli allenamenti e lunedì si vola in Germania, direzione Marienfeld. I primi ad arrivare al Centro Sportivo di Formello sono: il nuovo (ri)arrivato Felipe Anderson, Felipe Caicedo e Denis Vavro. Per tutti un momento di foto e autografi dalle loro macchine e poi via dentro il quartier generale. In attesa degli altri giocatori la ripresa è fissata per le 17:30.

