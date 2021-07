GdS | Lazio, la rivoluzione di Sarri: il Comandante al centro di tutto

Il nuovo allenatore biancoceleste non perde tempo, piazzandosi al centro della Lazio con la sua personalità trascinatrice e ingombrante, da un vero Comandante. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è la prima volta nell’era Lotito che la società compie un azzardo così grande nella scelta dell’allenatore, con un ingaggio così alto e un palmares assai ricco. Non si tratta solo di tecnica e del tipo di gioco, Sarri è stato scelto anche per la sua capacità di essere un punto di riferimento, pure nelle questioni spinose, come quella di Luis Alberto. Adesso, però, c’è da risolvere il nodo mercato per permettere al Comandante di lavorare come si deve: bisogna innanzitutto monetizzare, magari con la cessione di Correa, ed acquistare almeno un centrocampista (Basic dal Bordeaux), un esterno offensivo (Kostic o Brekalo) e un difensore (idea Rugani).

