La Lazio riprende i lavori a Formello. Correa sorride, ma continua a pensare all'addio

Tutti presenti. Prima i tamponi, qualche test veloce e poi pronti per l’allenamento. La Lazio si rimette in moto e ci sono anche Correa, Immobile e Acerbi. A sorprendere é il Tucu, sorridente e felice come non mai. Sembra quasi che Sarri l’abbia incantato con le sue idee e filosofie, ma in realtà il giocatore pensa sempre e solo all’addio. Era solo contento di rivedere i suoi compagni e rimettersi a lavorare. Dietro l’angolo spinge il Tottenham, ma anche l’Inter che rischia di perdere Lautaro. Lo riporta IlMessaggero.it

