Il Tempo | Lazio, oggi il ritrovo a Formello: colloquio Sarri-Correa. Ramadani presto a Roma

Oggi riprendono gli allenamenti a Formello in vista del ritiro tedesco di Marienfeld, che inizierà il 2 agosto e si terrà a porte chiuse. Rientreranno quindi i nazionali Immobile, Acerbi e Correa, vincitori rispettivamente dell’Europeo e della Copa America. Secondo Il Tempo, proprio con quest’ultimo Sarri avrà un colloquio chiarificatore: l’argentino avrebbe chiesto la cessione, quindi non è escluso che possa rimanere a Formello insieme agli esuberi mentre la squadra partirà per la Germania.

Calciomercato

Per il calciomercato si aspetta proprio la cessione di Correa a causa dell’indice di liquidità. Nel frattempo è tornato l’interesse per Kostic, il cui procuratore Ramadani (lo stesso di Sarri) dovrebbe essere a Roma nelle prossime ore per parlare con Tare. Resta il sogno Insigne insieme a quello per Boga del Sassuolo, piacciono Doku del Rennes e Januzaj. All’Atalanta piace molto Luiz Felipe, Lotito chiede 30 milioni mentre i bergamaschi ne offrono 20. Infine, stando alle dichiarazioni del procuratore di Caicedo, al suo assistito piacerebbe andare all’Inter, sta aspettando una chiamata dai nerazzurri.

