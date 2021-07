Lazio, raduno fissato a Formello. Hysaj: “Si torna a lavorare” – FOTO

Nella giornata di oggi la Lazio si ritroverà a Formello, dopo i giorni di riposo concessi dal mister una volta tornati da Auronzo di Cadore. Parte così la seconda fase di preparazione in vista del campionato, con la squadra che lunedì partirà per la Germania e che oggi riaccoglierà i nazionali assenti sotto le Tre Cime di Lavaredo. Proprio in questi minuti, Hysaj si sta dirigendo al centro sportivo. Il giocatore infatti, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha postato una storia che lo ritrae in viaggio, seguita dal messaggio: “Get back to work“.

