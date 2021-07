PAIDEIA | Controlli medici per Felipe Anderson – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio riprende a lavorare a Formello dopo il ritiro di Auronzo di Cadore e si prepara alla seconda fase del ritiro che inizierà lunedì a Marienfeld, in Germania. Mentre la Lazio prende forma tra le mani Sarri, ecco però i primi piccoli problemi fisici: come comunicato dalla Lazio attraverso i propri profili social, pochi minuti fa si è presentato in Paideia Felipe Anderson per dei controlli medici con il brasiliano comunque ritratto sorridente.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: