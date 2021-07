SOCIAL | Immobile, Acerbi e Correa all’Isokinetic per i test fisici – FOTO

Anche i nazionali sono tornati a Roma e presto raggiungeranno la squadra. Correa, Immobile e Acerbi intanto si stanno sottoponendo ai consueti test fisici presso l’Isokinetic. Al termine si recheranno al Centro Sportivo di Formello per aggregarsi al resto della squadra e per conoscere ufficialmente il nuovo tecnico Maurizio Sarri. Primo allenamento con il Comandante oggi e domani e poi si parte per Marienfeld.

