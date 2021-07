Spezia, altro caso di positività al Covid. Annullata l’amichevole con il Montebelluna

Continua il periodo complicato in casa Spezia che dopo alcuni giorni di lavoro al completo agli ordini di Thiago Motta torna a fare i conti con Il Covid dovendo anche rinunciare all’amichevole con il Montebelluna. Questo il comunicato apparso sul sito del club ligure: “Lo Spezia Calcio comunica che i tamponi effettuati questa mattina hanno dato esito positivo al COVID-19 per un proprio calciatore. Il Club, nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza di tutti, in accordo con il Montebelluna e con le autorità sanitarie locali, comunica che la sfida amichevole prevista per le ore 17:00 odierne è annullata”.

