Lazio Primavera, Espinal (vice di Calori): "Riusciremo a toglierci tante soddisfazioni"

Vinicio Espinal è il nuovo vice di Calori, allentore della Lazio Primavera. Si è raccontato a Tuttosport, partendo dalla sua avventura all’Atalanta, con cui ha esordito nel 2000 a soli 17 anni, fino ad arrivare alla chiamata della Lazio. “Ricomincio da zero“, dice Espinal, “proprio come quando da ragazzo mi trasferii da Santo Domingo in Italia. Parto con la mia valigia piena di sogni verso la mia nuova avventura nella Lazio Primavera di mister Alessandro Calori, in qualità di vice allenatore.” L’esperienza a Bergamo ha cambiato totalmente la percezione che aveva del calcio e porterà ciò che ha imparato lì nel mondo Lazio. “Non ho mai allenato la Primavera di un club, ma credo sia la categoria più bella da seguire a livello giovanile, poiché alcuni ragazzi sono già pronti per essere aggregati ai senior, mentre altri sono ancora acerbi. Sono sicuro che riusciremo a toglierci tante soddisfazioni insieme.” In questi giorni sfrutterà il ritiro pre-stagione in provincia di Viterbo per conoscere la nuova squadra e il nuovo staff, anche se già conosce il match analyst McAinsh, con il quale ha condiviso l’esperienza in Eccellenza con il Mapello.

