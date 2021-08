CdS| Correa da Sarri: il faccia a faccia della verità

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Correa, appena rientrato, avrebbe incontrato Sarri confermando, però, la volontà di andare via dalla Lazio. Il tecnico avrebbe invitato nel suo ufficio il giocatore argentino, chiedendo spiegazioni inerenti alla sua richiesta di maggio di essere ceduto e ricevendo, ancora una volta, conferma della sua volontà di lasciare Roma. Nel frattempo Sarri dovrebbe compilare la lista dei convocati per la Germania e quello legato a Correa rimane un rebus: se decidesse di partire, però, l’argentino dovrà essere motivato e non lasciarsi coinvolgere dalle diverse voci di mercato inerenti a lui. Non ci sono, infatti, trattative in via di definizione ma solo voci e rumors. Sarri non vuole dei disturbatori in rosa: già con il caso Luis Alberto, da lui gestito in prima persona, è riuscito a rimotivare il giocatore. Cosa che potrebbe fare anche con Correa, qualora il giocatore fosse ben disposto.

Nel frattempo Correa, inconsapevolmente, è diventato l’uomo del primo mercato di Sarri: la sua eventuale vendita, stimata almeno 30 milioni, porterebbe la possibilità di ufficializzare già delle entrate, come Hysaj, Felipe Anderson o il rinnovo di Radu. Una vendita di Correa consentirebbe, inoltre, di fare ulteriori acquisti tra cui le due ali. Una sua permanenza, invece, regalerebbe a Sarri un’alternativa importante davanti, ma porterebbe difficoltà per quanto riguarda il discorso ufficialità: ci sono dei giocatori ai margini della rosa che andrebbero venduti facendo salti mortali. Inoltre, i rientranti dalla Salernitana che erano in prestito non possono tornare lì a causa del trust concordato con la FIGC. La Lazio valuta l’Argentino 35-40 milioni, e può scendere fino a 30. Il Psg era un nome caldo, ma l’offerta di 20 milioni + Sarabia non ha convinto Lotito. Nei giorni scorsi è nata la voce Inter nel caso in cui cedesse Lautaro. Restano, inoltre, aperti i canali inglesi: a Paratici, ora al Tottenham, Correa è sempre piaciuto ed ora sta pescando in Serie A. Ed all’Arsenal, che era in ocrsa, ora si è aggiunto anche l’Everton. Ma Correa non ha ricevuto segnali concreti dal suo manager.

