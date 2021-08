CdS| De Laurentiis vuole da Hysaj 65.000 euro

Nonostante siano passati tanti mesi, ben 21, da quell’episodio post partita di Champions League che vide i giocatori del Napoli ribellarsi alla società e non prendere parte al ritiro che era stato disposto, non è ancora archiviata quella faccenda con la squadra partenopea che aspetta ancora i soldi delle multe che erano state imposte. Uno di questi giocatori era l’attuale terzino della Lazio Hysaj, dal quale il Napoli vuole 65.000 euro di multa per quel gesto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il legale di De Laurentiis avrebbe mandato una comunicazione secondo cui la vicenda si riaprirà tramite la definizione del collegio chiamato a discutere di questa ribellione che potrebbe costare 65.000 euro all’albanese.

