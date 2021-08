CdS| Un mese di corsa: la Lazio deve vendere per rinforzarsi

Da oggi c’è un mese di tempo preciso, per la Lazio, per cercare di concretizzare alcuni passaggi sul mercato utili alla costruzione di una squadra adeguata per Sarri. Il problema è sempre quello, l’indice id liquidità: secondo quanto scrive il Corriere dello Sport c’è bisogno di un’entrata di almeno 30 milioni per ufficializzare, almeno, gli acquisti che sono teoricamente sono già stati fatti. Il primo ritiro ad Auronzo è stato svolto, da Sarri, senza una mezzala e le due ali richieste, così come senza Immobile, Acerbi e Correa. Ma è tutta questione di mercato bloccato per quanto già detto, e l’allenatore della Lazio ha compreso le motivazioni di tale lentezza. Per quanto riguarda la mediana e la difesa non sembrano esserci dei compi in vista, salvo un eventuale partenza di Vavro. Nel frattempo, per quanto riguarda le entrate, è tornato di moda in orbita Lazio l’agente Ramadani, che ha portato in biancoceleste Romero, ha proposto Brekalo ed ora ha riallacciato i contatti per quanto riguarda Filip Kostic, diventato, dopo la quasi sicura permanenza di Brandt al Borussia, la scelta numero uno. Un problema legato al serbo è il fatto di essere extracomunitario, con i due tasselli liberi che verrebbero occupati da Felipe Anderson e Kamenovic, a meno che quest’ultimo non venga tagliato per fare spazio, considerando che non ha entusiasmato Sarri ad Auronzo. Un incontro con Ramadani ancora non c’è stato, potrebbe tenersi prima della partenza per la Germania. Dunque, nelle prossime ore. Nel frattempo sullo sfondo restano Shaqiri del Liverpool, Januzaj della Real Sociedad e Callejon in forza alla Fiorentina. E’ rispuntato anche Grimaldo, ma costa 20 milioni ed è un terzino/esterno. Rimane in stallo ancora la situazione legata a Basic: la mezzala attende una chiamata, sperava di potersi unire alla squadra per il ritiro di Marienfeld, ma l’indice di liquidità blocca tutto: nel frattempo lui sembra essersi promesso alla Lazio e le due società dovrebbero aver trovato un accordo intorno ai 7 milioni + 3 di bonus pagabili in tre rate. La corsa contro il tempo è iniziata.

