GdS| Correa a un bivio. La Lazio prova a “riacquistarlo”

Correa si è presentato a Formello ieri per la ripresa prima del secondo ritiro della Lazio che si terrà a Marienfeld. Ha risposto presente alla chiamata e, dopo le visite d’idoneità, si è unito ai compagni per l’allenamento che segna la seconda fase della preparazione biancoceleste. Quello di Correa è stato un rientro inaspettato, dato che aveva già salutato tutti convinto che non sarebbe tornato, avendo chiesto la cessione. La società lo aveva accontentato, aprendo alla cessione: finora, però, un’offerta idonea non è stata presentata. Lotito chiede tra i 35 ed i 40 milioni, disposto a scendere fino a 30 con dei bonus. Ma finora, oltre a qualche estimatore proveniente dalla Premier, nulla. Salvo delle sorprese, il giocatore dovrebbe partire per la Germania insieme alla squadra, e lì Sarri proverà a convincere l’argentino, che però sembra rimanere della stessa idea: andare via.

