Il Messaggero | Lazio, il Tucu partirà per il ritiro in Germania. Ma il suo futuro è incerto

Come riporta IlMessaggero.it, Joaquin Correa partirà con la squadra per il ritiro in Germania a Marenfield. Nonostante abbia già parlato con il mister Maurizio Sarri, confermando la sua intenzione di lasciare la Lazio, il Tucu è stato convocato per la seconda parte di preparazione biancoceleste. L’unico motivo che potrebbe far decidere alla società di non convocarlo é solo relativo al mercato e se dovesse succedere qualcosa tra oggi e domani, ma per cedere l’argentino ci vuole ancora tempo, forse una decina di giorni ancora. Anche per questo il Campione d’America andrà in Germania con il resto del gruppo e chissà che il Comandante, lavorandoci giorno dopo giorno, non riesca a fare breccia nella testa e nel cuore di Correa. Ma, considerando la situazione della Lazio e della volontà dell’argentino, sarebbe uno scenario clamoroso.

