Il Messaggero| Si rivedono Acerbi e Ciro. Sarri, prove di vera Lazio

Ieri Immobile, Acerbi e Correa, tutti e tre freschi di vittorie con le proprie nazionali, si sono riuniti alla squadra di Sarri che domani partirà per il secondo ritiro, in Germania. Per la prima volta Immobile, al rientro dalla vacanze, non ha trovato Simone Inzaghi, con cui bastava un’occhiata per rinnovare l’intesa, ma Maurizio Sarri, allenatore con cui l’intesa andrà costruita con il tempo, ma su cui ci sono ottimi presupposti: i due si sono sentiti telefonicamente sia durante gli Europei che durante la vacanza ad Ibiza di Ciro fatta insieme all’ex pupillo del tecnico Lorenzo Insigne. C’è un cambio modulo in corso, ma Sarri predilige gli attaccanti che si muovono molto ed attaccano la profondità. Nonostante con lo stesso modulo in Nazionale Immobile abbia fatto inizialmente fatica, salvo poi riprendersi in un secondo momento, con Sarri dovrebbe essere una situazione diversa, anche perché avrebbe a che fare con alcune congetture imparate ai tempi di Zeman al Pescara. Un nodo rimane ancora Correa ed il futuro ancora tutto da scrivere. Il primo pensiero, comunque, è quello di cercare di integrare il prima possibile i nuovi arrivati che hanno 3 settimane di lavoro in meno e cercare di essere pronti per l’esordio stagionale in campionato, che avverrà ad Empoli il 21 Agosto.

fonte Il Messaggero

