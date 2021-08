Il Tempo| Derby della fascia tra Ciro e Sergej

Ancora dei dubbi riguardo l’erede di Lulic per la fascia da capitano girano in casa Lazio. I nomi caldi sono due: Milinkovic Savic, che rappresenterebbe, dopo Radu, il giocatore con la permanenza più lunga in biancoceleste, ed Immobile, già capitano lo scorso anno dietro Lulic e Parolo, indossando la fascia in 23 presenze su 35. E’ un “duello tra amici”, ma, come scrive Il Tempo, lo scenario dovrebbe essere quello di Immobile capitano e Milinkovic vice. Intanto ieri sono tornati a disposizione di Sarri Acerbi, Immobile e Correa. Quest’ultimo ha davanti a sé un futuro ancora incerto. Lui stesso ha chiesto la cessione qualche settimana fa, ma non sono arrivate offerte adeguate. Probabilmente partirà con la squadra per la Germania, anche se al volontà primaria della società rimane quella di venderlo e fare cassa, così da sbloccare l’indice di liquidità che permetterebbe di concludere il mercato in entrata per la Lazio: un centrale, un mediano e due esterni.

