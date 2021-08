Olimpiadi, Jacobs nella storia: record europeo dei 100 mt e primo italiano in finale

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha stabilito il nuovo record europeo nei 100 metri. L’atleta italiano ha vinto la sua batteria con un tempo di 9”84. L’azzurro fa la storia e vola in finale: è il primo italiano in finale alle Olimpiadi e correrà per l’oro alle 14.50.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: