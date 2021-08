Olimpiadi, Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto

Arriva la 26esima medaglia azzurra. Alle Olimpiadi di Tokyo Gianmarco Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto in ex aequo con Barshim: i due, piuttosto che giocarsi lo spareggio, hanno deciso entrambi di prendersi la medaglia d’oro. Un sogno per l’atleta italiano dopo l’infortunio a Rio.

