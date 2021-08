SOCIAL | Tamberi e Jacobs conquistano l’oro olimpico, i complimenti di Immobile: “Grandi campioni” – FOTO

Giornata storica per l’Italia quella di oggi, grazie all’impresa portata a termine da Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Entrambi hanno infatti conquistato l’oro alle Olimpiadi di Tokyo, il primo nel salto in alto e il secondo nei 100 metri. Un traguardo importantissimo che porta ancora una volta l’Italia sul tetto del mondo. Grande emozione per i due atleti, che hanno ricevuto i complimenti da tutto il mondo del sport e non solo. Ad unirsi alla gioia per il loro trionfo, c’è anche il bomber della Lazio Ciro Immobile, che con una stories su Instagram ha celebrato il loro primo posto. “Grandi campioni”, è quanto ha scritto The King al fianco di un’immagine che ritrae Jacobs e Tamberi uniti in un abbraccio.

Questa l’immagine pubblicata da Immobile:

