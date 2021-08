SOCIAL | Tokyo2020, Roberto Mancini si complimenta con Tamberi e Jacobs: “La storia siete voi” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Pomeriggio storico per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo2020. Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, a pochi minuti di distanza, conquistano due medaglie d’Oro, rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri. Subito il mondo social si è scatenato per complimentarsi con i due Campioni Olimpici, tra cui anche un altro Campione: Roberto Mancini, mister dell’Italia Campione d’Europa, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto mandare un messaggio per complimentarsi proprio con Tamberi e Jacobs: “La storia siete voi. Fantastiche tutte le medaglie a queste Olimpiadi. Forza Italia”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: