Tokyo 2020 | Tamberi e Jacobs conquistano l’oro, il messaggio di Malagò: “Un giorno magico e unico che rivivremo all’infinito”

L’Italia conquista l’oro nel salto in alto nei 100 metri grazie a Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. I due atleti sono gli autori di un’incredibile impresa avvenuta lo stesso giorno a pochi minuti di distanza. Una giornata speciale e magica, sottolinea dallo stesso Presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha voluto complimentarsi con i due atleti. Con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, ha infatti gioito e ringraziato i due campioni olimpici italiani complimentandosi per l’impresa.

Queste le sue parole

“Un giorno magico, unico, indescrivibile. Avete corso più veloce del tempo e saltato più in alto dei sogni, regalandoci un momento che rivivremo all’infinito. Come le vostre imprese, come la nostra emozione”

