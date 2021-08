CdS | Lazio, Lotito a Formello: Correa c’è, per ora

La Lazio è pronta per il secondo ritiro estivo, quello in Germania, ma la questione legata al mercato resta sempre apertissima. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ieri a Formello ci sarebbe stato un nuovo vertice tra il presidenti, Sarri e Tare: il nodo da sciogliere è quello relativo alla cessione di Correa. Il Tucu quindi blocca il mercato e tiene in ansia il mister, che vorrebbe quanto prima avere a disposizione le sue ali. Intanto l’argentino dovrebbe partire per Marienfield, ma chiede ancora di essere ceduto.

