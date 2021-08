CorSera | Lazio, Sarri e la scelta del capitano: da valutare con società e spogliatoio

Chi si prende la fascia? A Marienfeld, nel ritiro blindato all’interno di un antico monastero trasformato in hotel di lusso, la Lazio deciderà il nome del capitano, del giocatore designato per succedere al simbolo Lulic. A stabilirlo sarà Sarri, ma solo dopo avere consultato la società e – soprattutto – lo spogliatoio. La scelta può apparire non così rilevante, perché quando c’è armonia all’interno del gruppo queste situazioni non pesano. I precedenti nel mondo biancoceleste, però, non sono tutti sereni, dunque la decisione impone cautela, attenzione, sensibilità. Il ricordo del caos esploso dopo l’addio di Mauri, quando Pioli incoronò Biglia facendo fuori Candreva, che la prese malissimo, è ancora nella mente di tutti coloro i quali erano già in biancoceleste. A cominciare da Radu, che pure 6 anni fa aveva i titoli per ambire alla fascia ma si tirò indietro. Radu non sarà il capitano nemmeno stavolta: è una scelta che ha fatto da tempo, preferisce lasciare i gradi a un compagno. Già, ma a chi? Nella scorsa stagione i vice di Lulic erano Immobile e Parolo, di conseguenza – avendo lasciato la Lazio anche il centrocampista – la scelta dovrebbe cadere quasi automaticamente su Ciro. A rendere meno scontato tutto quanto, c’è l’anzianità di Milinkovic-Savic, arrivato a Roma proprio in quel fatidico 2015, un anno prima del centravanti. Entrambi, tra l’altro, godono della stima totale da parte dei compagni e del club: tutti li apprezzano, oltre che per le qualità tecniche, anche per dedizione, professionalità, serietà. Non c’è insomma la situazione di 6 anni fa, quando Candreva non venne nominato capitano anche a causa dell’opposizione di diversi compagni. Stavolta la questione è differente: Immobile è più anziano, Milinkovic-Savic ha più anzianità. A chi tocca la fascia? La sensazione è che il capitano sarà Immobile: nominare un altro, dopo che nella scorsa stagione la fascia è stata spesso sul suo braccio, avrebbe quasi l’aspetto di uno sgarbo, e lui certamente non merita un trattamento del genere, tanto più che ha appena conquistato il titolo europeo. Milinkovic-Savic, più giovane di 5 anni esatti, sarà il vice. Senza rancori, sono sicuri all’interno della Lazio. Di Candreva ce n’è uno. CorriereDellaSera\Stefano Agresti

