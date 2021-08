Fiorentina, Italiano: “Le mie fonti d’ispirazione? Guardiola, Sarri, Klopp, Luis Enrique e Zeman”

In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club viola, l’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato delle sue fonti d’ispirazione in ambito lavorativo: “Negli ultimi anni come si fa a non nominare Guardiola? Per quello che ha fatto. Lo stesso Sarri negli ultimi tempi ha destato grande interesse, col Napoli e poi col Chelsea. Klopp, Luis Enrique…il Barcellona, che ha un pensiero calcistico a prescindere dall’allenatore. Il Barcellona gioca sempre nello stesso modo: è un modo di ragionare che mi affascina e sarebbe bello riproporlo in altri paesi. Zeman è sempre stato una fonte di ispirazione per molti allenatori, per il modo con cui attaccava, il modo con cui riusciva a mandare in gol le proprie squadre. Sono queste un pò le mie fonti di ispirazione, dato che il mio sistema è un sistema con tre attaccanti e tre centrocampisti. Sono questi gli allenatori che mi hanno ispirato, e penso che siano allenatori che possono dare tanto a chi vuole fare questo mestiere qua“.

