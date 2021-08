Il Messaggero | Carolina Morace: “Vogliamo dare fastidio alle grandi. Il derby? Non vedo l’ora”

Un passato da grande calciatrice italiana, un presente da allenatrice e commentatrice di calcio, femminile e maschile. L’identikit risponde al nome di Carolina Morace, l’asso nella manica del presidente della Lazio Claudio Lotito, che nello scorso mese di febbraio l’ha scelta per la panchina della squadra femminile. Con l’ex azzurra alla guida tecnica, le biancocelesti sono passate dal quinto posto in Serie B, ad una storica promozione in A, arrivata con due giornate d’anticipo. Carolina Morace è stata capace, prima di tutto, di lavorare sulla testa delle ragazze che hanno cambiato marcia velocemente e hanno risposto alla grande alle sollecitazioni. Il risultato finale è stato una logica conseguenza. Quasi scontato.

Prima volta della Lazio in Serie A, qual è l’obiettivo per la prossima stagione?

“Sicuramente quello di raggiungere la salvezza. Siamo una neopromossa, e non possiamo permetterci passi falsi. Vogliamo fare bene, questo senza dubbio, e dobbiamo sicuramente affrontare un lungo percorso di crescita perché siamo una squadra molto giovane. Cercheremo comunque di mettere sempre in campo le nostre idee: i risultati li vogliamo raggiungere attraverso il bel gioco”.

Quello dell’anno scorso è stato un percorso entusiasmante. Il suo staff tecnico ha cambiato in corsa molte cose.

“Si, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Tutte le componenti hanno risposto alla grande. Grazie anche a Nicola Jane Williams riusciamo ad avere delle importanti aperture internazionali. Sotto questo aspetto siamo avanti: conosciamo ragazze in Australia che lei ha allenato, ma anche in Canada. Valutiamo le informazioni che ci arrivano e che noi già abbiamo. Dietro c’è davvero un enorme impegno”.

Al Milan, Gattuso ha rivelato di confrontarsi spesso con lei durante la settimana. Con Sarri ha già avuto un contatto?

“Partiamo dal presupposto che Sarri è un maestro. I suoi metodi di allenamento sono così affascinanti che vengono da tutta Europa a vederli. Ancora non ci siamo visti, ma appena riusciremo a farlo sicuramente ci sarà una collaborazione. Anzi, io cercherò soprattutto di approfittare della sua enorme esperienza e preparazione per cercare di carpirne i segreti”.

Che campionato sarà il prossimo?

“La pandemia ha bloccato un po’ gli investimenti. Non ci sono stati grossi cambiamenti. Vedo bene le solite: Juventus, Milan e Fiorentina. Ma terrei d’occhio anche l’Inter che in panchina ha preso Rita Guarino, vincitrice degli ultimi 4 scudetti con la Juve. Vuol dire che le nerazzurre vogliono alzare il livello”.

Poi c’è il derby, c’è la Roma…

“E’ la squadra che l’anno scorso ha giocato il miglior calcio grazie a Betty Bavagnoli. Ed è di questo che il movimento femminile ha bisogno: cercare di esprimersi al meglio. Poi i derby si sa, sono sempre belli da giocare, anche se la Roma ha più esperienza di noi in Serie A. Certo, una cosa la posso dire e assicurare: noi onoreremo sempre la maglia. Il nostro motto è rimasto identico a quello dell’anno scorso. Mai mollare”.

