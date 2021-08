Il Messaggero | Milinkovic cocco di Sarri con la Lazio nel cuore

Il più esaltato e più convinto di tutti. L’arrivo di Sarri ha quasi “travolto” Milinkovic. Era incuriosito e affascinato dal cambio del tecnico, ma mai avrebbe pensato di trovarsi così bene col nuovo allenatore. Con Inzaghi il rapporto era buono, non solo con Immobile e Luis Alberto, anche con Sergej, Simone aveva un’intesa speciale, ma le tre settimane di lavoro ad Auronzo hanno entusia smato il Sergente. Sia per quel che riguarda la fase tattica, so prattutto la filosofia. Il centro campista è rimasto rapito dalla mentalità che dovrà avere la La zio. E ha intuito che per lui. l’arri vo di Mau a Formello, potrebbe ri voluzionare la sua carriera e spic care il volo una volta per tutte. E sempre al centro del gioco, come lo era prima, ma con compiti pre cisi e con più responsabilità, an che perché per Sarri questo ra gazzone di 191 centimetri, li in mezzo può fare la differenza, sia in fase difensiva, di ripartenza che d’inserimento. Nella sua car riera. Sarri ha avuto grandi giocatori e ottimi centrocampisti, ma uno come lui, strutturato fisica mente e dal piede educato, non molti. A qualche amico, tempo fa, avrebbe rivelato che una delle mezzali più completa d’Europa era proprio Sergej.

INTESA SPECIALE

E questa cosa, durante il lavoro quotidiano che c’è stato tra le Do lomiti si avvertiva in maniera piuttosto forte. Anche Milinkovic ha intuito che da lui Sarri vuole determinate cose e difficilmente accetta errori, soprattutto da uno dalle sue qualità. Per Mau è un ve ro e proprio dominatore. Il serbo è attento ad imparare, tanto che spesso è uno di quelli che, quan do non capisce un movimento, chiede e fino a quando non lo fa in maniera corretta non è soddi sfatto. Tra tecnico e giocatore c’era già stima, ma adesso il fee ling è aumentato e Sergej è senza dubbio uno dei principali “solda ti” del tecnico laziale. Il Sergente è al suo sesto anno di Lazio, quan do è arrivato ad agosto del 2015, non avrebbe mai immaginato di restare così a lungo. E’ vero che da tre anni a questa parte ogni estate si presenta qualcuno per chiedere informazioni, ma Lotito alla fine l’ha sempre tenuto. E Ser gej, rispetto a tanti altri suoi compagni, non ha mostrato cenni d’insofferenza anzi si è attaccato ancora di più a questo club. «Voglio restare tanti altri anni qui e vincere», aveva detto qualche settimana fa e così sembra essere. Dopo l’addio di Lulic e Parolo, e Radu, Milinkovic è il calciatore più anziano del gruppo, ma al tempo stesso uno dei più giovani della rosa. Sotto sotto gli farebbe piacere diventare il capitano del la Lazio, ma è intelligente e non si metterebbe mai contro Immobile. La questione è aperta, ma sen za drammi. Si concluderà, probabilmente, con Immobile avanti e il serbo come vice. Il rapporto tra i due è buono, quello che conta di più per Sergej è andare ciecamen te dietro a Sarri e cercare di migliorare. Milinkovic è ambizioso e con Mau ha intuito che potrebbe diventare uno dei più forti d’Europa.

CORREA PARTE

Chi invece non è proprio al setti mo cielo è Joaquin Correa. Il Tu cu sperava di essere già da altre parti, ma attende e, per il momento, si mette a disposizione dell’allenatore e della società. Oggi col resto del gruppo (che sarà ridotto rispetto ad Auronzo) andrà in Germania, lavorerà con Sarri e chissà che non scocchi la scintilla nella testa dell’argentino tanto da rivedere la sua rigida posizione. Tottenham e Leicester ci prova no, occhio all’Inter di Inzaghi. La Lazio aspetta e nel frattempo la vora per portare Toma Basic en tro mercoledì a disposizione di Sarri. IlMessaggero/Daniele Magliocchetti

