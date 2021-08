Il Tempo | Lazio, caccia al sostituto di Correa: tra Kostic, Brekalo e Brandt. Basic in arrivo

Tornato, ma subito in partenza. Prima Marienfeld, poi la Premier. Il destino di Correa è segnato. Anche nel colloquio con Sarri il Tucu ha ribadito la sua volontà di cambiare aria. Via da Roma, lo aspetta una nuova esperienza in Inghilterra. Ha rischiato addirittura di essere tra i calciatori tagliati per la parentesi in Germania che scatterà oggi. Il volo che porterà la squadra a Dortmund decollerà alle 10 di mattina, a bordo ci sarà anche l’argentino, fresco vincitore della Copa America con l’Albiceleste. Seguirà da lì l’evolversi del suo futuro. L’agente, Alessandro Lucci, sta parlando con tre società di Premier League per cercare di chiudere l’affare (la richiesta è di 35-40 milioni). Per il momento in vantaggio sembrerebbe essere l’Everton, con Tottenham e Arsenal a fare da spettatori interessati. Gli Spurs sono concentrati sul capitolo Kane, mentre la priorità dei Gunners si chiama Lautaro Martinez. Deve cautelarsi la Lazio, che a questo punto ha bisogno di due esterni d’attacco per completare il reparto. L’erede di Correa e un terzo elemento che possa rappresentare la prima alternativa, così da non mettere troppa pressione ai gio ani Moro (2002) e Romero (2004). Rimane calda la pista che porta a Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il numero 10, mancino naturale, ha chiesto di essere ceduto. Il suo manager, Fali Ramadani (lo stesso di Sarri), lo ha proposto in giro per l’Europa. La candidatura dei biancocelesti è la più insistente: nelle ultime ore i contatti sono ripresi e si sono intensificati, anche se non arrivano conferme su un presunto incontro tra l’agente e il diesse Tare. Le alternative provengono sempre dalla Bundesliga: si tratta di Brekalo del Wolfsburg e Brandt del Borussia, anche se Rose lo vorrebbe trattenere in Vestfalia. Sullo sfondo invece le candidature di Shaqiri, Januzaj e Callejon. L’ipotesi Grimaldo invece non è da escludere del tutto, ma stiamo parlando di un terzino, non certo di un’ala. Basic attende novità, ma c’è bisogno di cedere per poter acquistare. Capitolo a parte lo merita Andreas Pereira. Secondo ESPN, il brasiliano po trebbe tornare in prestito alla Lazio anche se la sua preferenza sarebbe quella di un trasferimento a titolo definitivo (piace al Fenerbahce). Infine si attende nelle prossime ore l’arrivo nella Capitale di Basic per vestire la maglia della Lazio. IlTempo/Daniele Rocca

