MARIENFELD 2021 | La Lazio in campo per la prima seduta d’allenamento in Germania – VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Inizia il nuovo ritiro per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la conclusione della prima parte che si è svolta ad Auronzo di Cadore, è tempo di dare il via ai giorni di ritiro in Germania, a Marienfeld. I biancocelesti sono atterrati oggi verso l’ora di pranzo, con l’appuntamento al campo alle ore 17:45. Il gruppo si trova dunque sul terreno di gioco in quest’istante sotto la guida del comandante Sarri, che continua ad allenare la squadra secondo il suo stile di gioco. A poco meno di un mese dall’inizio del campionato, continua la preparazione della Lazio in vista della prossima stagione, in attesa di nuovi sviluppi sul mercato.

Queste le immagini dei giocatori scesi in campo per la seduta pomeridiana:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: