Milan, Giroud: “Sarri? Non ho ancora parlato con lui, ma lo ringrazio per le belle parole. È un grande allenatore”

Olivier Giroud è da alcune settimane un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante francese è sbarcato alla corte di Stefano Pioli dopo essere stato molto corteggiato da diverse squadre, tra cui anche la Lazio. Proprio dell’attuale tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, il centroavanti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione, in quanto suo ex tecnico. Ha affermato di non averlo ancora sentito, ma di avere bellissimi ricordi con lui nella sua stagione al Chelsea, coronata dal gol vittoria in finale di Europa League. Giroud ha inoltre ringraziato Sarri per le belle parole che ha riservato per lui, definendolo un grande allenatore.

Queste le sue parole:

“Non ho avuto occasione di parlare con lui, abbiamo condiviso una stagione di successo, abbiamo vinto l’Europa League contro l’Arsenal, poi ho giocato tanto. Lo ringrazio per i commenti e le belle parole, Sarri è un grande allenatore ma ora sono con Pioli e spero di fare benissimo anche con lui“.

