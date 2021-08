Nazionale, Andrea Barzagli entra a far parte dello staff: sarà assistente allenatore delle giovanili

Un altro illustre ex giocatore della Nazionale Italiana entra a far parte dello staff: si tratta di Andrea Barzagli, nominato assistente allenatore delle giovanili dell’Italia. “Dopo Daniele De Rossi, un altro Campione del Mondo entra a far parte del Club Italia. E’ l’ex difensore azzurro Andrea Barzagli, che nella prossima stagione sarà assistente tecnico delle Nazionali Giovanili maschili spaziando dall’Under 20 all’Under 15″ si legge sul suto della FIGC.

