Premi Scopigno-Pulici 2020/2021, svelati i vincitori: a Pepe Reina il riconoscimento come miglior portiere della Serie A

Sono stati comunicati i vincitori dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, in occasione delle celebrazioni per il Premio Scopigno 2021. In merito al premio Scopigno, il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A va ad Antonio conte, a Fabrizio Castori della Serie B. Il miglior giocatore della Serie A è Romelu Lukaku, mentre il miglior portiere è l’estremo difensore della Lazio Pepe Reina. Dopo una sola stagione in biancoceleste, lo spagnolo viene dunque premiato per l’apporto che ha saputo dare fin da subito alla squadra, abbattendo ogni gerarchia e conquistandosi il posto da titolare inamovibile. Le sue qualità, il suo carisma da vero leader dentro e fuori dal campo, lo rendono un giocatore speciale nonostante i suoi 38 anni. A decidere i vincitori, la giuria composta da nomi noti del giornalismo sportivo ed ex calciatori. I Premi Manlio Scopigno verranno consegnati ad Amatrice presso l’Auditorium della Lega, lunedì 13 settembre alle ore 17:00. I Premi Felice Pulici saranno invece consegnati lunedì 20 settembre alle ore 11:00, presso il Salone degli onori del Coni a Roma, in cui sarà protagonista proprio Pepe Reina.

Di seguito il comunicato stampa:

COMUNICATO STAMPA

Rivelati i premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2020/2021

Scopigno Cup: appuntamento dal 31 agosto al 3 settembre

Premio al miglior Cannoniere dedicato a Paolo Rossi

Svelati i vincitori dei Premi MANLIO SCOPIGNO e FELICE PULICI 2020/2021. Gli eventi sono organizzati dall’ASD Scopigno Cup nell’ambito del progetto della Provincia di Rieti Pro Sport, iniziativa ” Azione ProvincEgiovani “, UPI e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù.

PREMI MANLIO SCOPIGNO

Saranno consegnati ad Amatrice (RI) presso l’Auditorium della Laga, lunedì 13 settembre alle ore 17.00

Miglior allenatore di Serie A: Antonio Conte (F.C. Inter)

Miglior allenatore di Serie B: Fabrizio Castori (U.S. Salernitana)

Manager of the year: Paolo Maldini (A.C. Milan)

Presidente dell’anno: Antonio Percassi (Atalanta Calcio)

Miglior giocatore Serie A: Romelu Lukaku (F.C. Inter)

Miglior giocatore di Serie B: Davide Frattesi (A.C. Monza) – Samuele Ricci (Empoli Calcio)

Miglior direttore settore giovanile: Roberto Samaden (F.C. Inter)

Miglior allenatore settore giovanile: Fabrizio Piccarretta (A.S. Roma)

PREMI FELICE PULICI

Saranno consegnati lunedì 20 Settembre alle ore 11.00, presso il Salone degli onori del Coni a Roma

Miglior Portiere di Serie A: Pepe Reina (S.S. Lazio)

Miglior Portiere di Serie B: Alberto Brignoli (Empoli Calcio)

Il Premio Manlio Scopigno sarà infatti consegnato ad Amatrice presso il nuovo Auditorium della Laga, recentemente inaugurato e realizzato dalla Croce Rossa Italiana, mentre per il Premio Pulici, di concerto con la famiglia ed il figlio Gabriele e grazie alla disponibilità del Presidente Coni Malagò, la premiazione si svolgerà nel prestigioso salone d’onore del CONI a Roma”.

A votare i premi, la giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori tra i quali il Presidente Roberto Beccantini, Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport), Andrea Di Caro (Vice Direttore Gazzetta dello Sport), Ivan Zazzaroni (Direttore Corriere dello Sport e Guerin Sportivo), Pieriuigi Pardo (Giornalista Mediaset), Michele Criscitiello (Direttore Sportitalia), Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Marco Lollobrigida (Ra i– Domenica Sportiva), Paolo Condò (Giornalista Sky), Ilario Di Giovambattista (Direttore di Radio Radio), Marco Amelia (ex calciatore e opinionista), Fabrizio Formichetti (Presidente Asd SCOPIGNO CUP), Alfredo Pedullà (Gazzetta dello Sport e Sportitalia), Francesco Vergovich (Radio Radio), Emiliano Grillotti (Direttore Rieti Life), Marco Ferroni (Il Messaggero) e molti altri. L’ASD Scopigno Cup, organizzatrice dell’evento, per mezzo del Presidente Fabrizio Formichetti sottolinea il grande lavoro di squadra e la valenza dei premi.

SCOPIGNO CUP

Tutto pronto anche per la 29^ edizione della SCOPIGNO CUP Rieti – Amatrice World Football Tournament Under 17 che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre: il Presidente Formichetti ricorda che il premio come miglior capocannoniere della manifestazione, dal 2021 sarà dedicato a Paolo Rossi, di concerto con la consorte Federica Cappelletti che ha ribadito: “sono orgogliosa di aver avuto accanto una persona come Paolo, il cui affetto e stima vengono ogni giorno rinnovati da tutti i tifosi e gli amici. Ringrazio per questo riconoscimento di cui Paolo sarebbe stato veramente contento”.

Altra novità riguarda gli e-sport: le partite della Scopigno Cup saranno infatti giocate anche virtualmente sulla piattaforma Twitch grazie all’idea di Saverio Antonio Ferroni.

L’ASD Scopigno Cup, organizzatrice dell’evento, per mezzo del Presidente Fabrizio Formichetti ringrazia sentitamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, l’Upi e la Provincia di Rieti ed il Presidente, e soprattutto gli sponsor, in particolar modo CRAI e CRAI TIRRENO, INTESA SANPAOLO, ERG, AREXONS, SIXTUS ed il nuovo sponsor tecnico UMBRO, il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924, ed i media partners quali RAI SPORT, RADIO RADIO, GAZZETTA DELLO SPORT, TUTTOSPORT, CORRIERE DELLO SPORT che rappresentano il motore e che anche in questa edizione hanno deciso di sostenere e legare i loro nomi ai nostri PROGETTI UNICI che includono in sé SPORT- CULTURA-TURISMO e soprattutto SOLIDARIETA’.

