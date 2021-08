SOCIAL | Acerbi non vince la prima partitella: “Se non mi trovate nella foto è perché ho perso” – FOTO

Atterrati in Germania e approdati a Marienfeld i biancocelesti si sono messi subito a lavoro. Maurizio Sarri vuole tutti sugli attenti e non ha intenzione di far calare la tensione. Squadra già in campo questo pomeriggio per il consueto allenamento con tanto di partitella finale, vinta dagli ‘arancioni’. Il difensore Francesco Acerbi, da poco tornato in gruppo viste le vacanze post vittoria di Euro2020, ha infatti postato sul suo account Instagram una foto della squadra arancione. Squadra di cui però lui non faceva parte, e infatti ha perso. Così ha commentato, in modo scherzoso: “Se mi cercate e non mi trovate è perché ho perso la prima partitella della stagione”.

