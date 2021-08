SOCIAL | Lazio, Francesco Acerbi pronto a lavorare in ritiro: “Si riparte!” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il Campione d’Europa, Francesco Acerbi, è rientrato, dopo le meritate vacanze, in quel di Formello, pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Questa mattina la squadra biancoceleste è partita per la Germania, destinazione Marienfeld, per la seconda parte di preparazione. Acerbi, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato la foto sul campo di Formello, durante l’allenamento, insieme a Joaquin Correa e Ciro Immobile, altri due Campioni, uno d’America con la sua Argentina e l’altro d’Europa come Acerbi. Il Leone biancoceleste è pronto a tornare al lavoro con i colori della Lazio. La foto è accompagnata dalla didascalia: “Si riparte!”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: