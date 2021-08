SOCIAL | Quattro anni fa Felipe Caicedo diventava un calciatore della Lazio: il ricordo del club | FOTO

Sono passati esattamente quattro anni da quel 2 agosto del 2017 quando, durante le sessione estiva di calciomercato, Felipe Caicedo diventava un nuovo calciatore della Lazio. Il Panterone, nel corso di questi quattro anni, è entrato sempre più nei cuori dei tifosi biancocelesti, con i suoi gol negli ultimi minuti che hanno cambiato la “Zona Cesarini”, trasformandola in “Zona Caicedo”, ma anche per la sua dedizione e impegno per la maglia. Con la Lazio Caicedo ha conquistato anche tre trofei: una Coppa Italia nella stagione 2018/2019, vinta all’Olimpico contro l’Atalanta (2-0), e due Seupercoppe Italiane, una nel 2017 e l’altra nel 2019, entrambe contro la Juventus. Per ricordare questa data così importante per Caicedo e la Lazio, la società biancoceleste ha pubblicato, sul proprio profilo ufficiale Twitter, un’immagine del Panterone, con la didascalia che recita: “Quattro anni fa, Felipe Caicedo diventava un calciatore biancoceleste!”.

