Tutto pronto per la seconda parte di ritiro: la Lazio è in viaggio verso Marienfeld – FOTO

Archiviata la parentesi di lavoro ad Auronzo di Cadore, la Lazio si prepara alla seconda parte di ritiro in Germania. La squadra di mister Sarri infatti è in volo verso Marienfeld, come testimoniano gli scatti pubblicati dal club capitolino sulle pagine ufficiali social della società. I biancocelesti rimarranno fuori dall’Italia fino al 7, per poi tornare a Formello e proseguire con la marcia d’avvicinamento al campionato (prima giornata fissata il 21 agosto ad Empoli).

