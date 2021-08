Alfredo Pedullà | L’esclusione di Fares non per scelta tecnica, ma per un problema con i documenti

Come riportato da Alfredo Pedullà, l’esclusione di Fares per il ritiro in Germania non sarebbe dovuta ad una scelta tecnica, bensì ad un problema che il giocatore avrebbe avuto con i documenti. Di ritorno dalle vacanze in Francia, Fares avrebbe smarrito i documenti, che gli sarebbero stati rubati, motivo per il quale sarebbe stato impossibile trovare una soluzione in tempi rapidi, vista la rigidità delle norme anti-Covid.

