AS | Il Valencia alla ricerca di un attaccante in prestito: spunta Muriqi

Come riportato da as.com, il Valencia sarebbe interessato all’attaccante biancoceleste Vedat Muriqi. Il club spagnolo sarebbe alla ricerca di un attaccante che arrivi in ​​prestito a causa dei gravi problemi economici lasciati dalla pandemia. Con l’arrivo di Maurizio Sarri sarà complicato vedere Muriqi come titolare, data la presenza di Ciro Immobile. L’attaccante ex Fenerbache è quindi consapevole che sarà molto difficile trovare spazio nel nuovo sistema di Sarri, e per questo starebbe valutando le proposte dall’estero, tra cui ci sarebbe quella del Valencia.

