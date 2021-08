CdS | Basic aspetta la Lazio, Muriqi offerte tedesche

Mercato bloccato in casa Lazio, un po’ come in tutte le società in questo periodo. I biancocelesti prima di pensare a qualche innesto ed ufficializzare chi è già arrivato a Formello, devono necessariamente dedicarsi alle cessioni. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra del patron Lotito punta ad avere almeno un mediano ed un altro esterno d’attacco ma servono appunto le cessioni per riportare l’indice di liquidità in attivo e poter acquistare. Intanto Basic aspetta i capitolini: il croato ha detto sì al Tare ed ora si cerca l’accordo con il Bordeaux (c’è anche la concorrenza dell’Atalanta). Sul fronte uscite, Eintracht e Borussia Moenchengladbach sono sul centravanti kosovaro laziale: dai movimenti legati a Muriqi potrebbe dipendere la trattativa per Kostic.

