ROMA Basic e Kostic verso Sarri. Veloce sul campo, meno sul mercato, la Lazio ha bisogno di una scossa e di giocatori. In en trata e in uscita. Sono giorni im portanti e decisivi. Sarri è in Germania per imprimere un’accelerata tattica alla “sua” Lazio ma aspetta esterni d’at tacco e un regista. L’inizio del campionato è dietro l’angolo e Tare stringe i tempi per accon tentare il suo allenatore. Che spinge per avere Kostic e Basic, anche se una ma

anche se una ma no potrebbe arri vare da una sua ex squadra, visto che il Chelsea è disposto a dare in prestito Hud son-Odoi e Lof tus Cheek. Due giocatori che il

toscano conosce bene. Non so lo. Il direttore sportivo nel suo taccuino avrebbe anche il no me di Januzaj, vecchio pallino, ma anche Orsolini del Bologna, e altri ben nascosti. Gli esterni d’attacco potrebbero essere pu re due in arrivo, ma dipende dalle cessioni.

BLITZ IN AGENDA

La più attesa è quella di Correa, con Everton e Leicester molto interessate. A breve arriverà una proposta seria da entrambi i club (25 milioni più bonus), ma in ballo ci sono anche le ces sioni di Caicedo o Muriqi, degli ex della Salerniata e di Fares, ri masto a Formello perché la sua partenza potrebbe essere immi nente. Su di lui c’è il Cagliari, ma pure il Torino e, forse, il Ve rona. Qualsiasi movimento, an che piccolo, servirà per creare le opportunità di vedere arriva re nuovi calciatori. La più vici

na porta a Toma Basic, il regi sta croato del Bordeaux che ha già un accordo con la Lazio e che, tra oggi e domani, potreb be piombare nella capitale. Se condo i media francesi sarebbe già a Roma da qualche giorno, ma non ci sono conferme. Il di rettore sportivo Tare nelle pros sime ore potrebbe incontrarsi con l’Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach in teressate ad avere Muriqi in prestito, con la Lazio che pre tende che sia oneroso e con ob bligo di riscatto nel giugno del 2022 ad almeno 15 milioni. Con

la prima tedesca si può avviare una trattativa per Kostic su sug gerimento di Ramadami. La La zio prova ad imbastire una ma xi-operazione. E oggi potrebbe anche essere un giorno buono per avviarla. Occhio però ai due del Chelsea, soprattutto sull’ala sinistra Hudson Odoi, classe 2000, veloce e tecnico.

VACCINI A TUTTI

Mentre la Lazio cerca di far quadrare i conti per il mercato, Lotito porta avanti il suo perso nale protocollo e insiste nel far vaccinare tutti i giocatori. Dalla prima squadra fino all’intero settore giovanile. Anche la Pri mavera, infatti, è praticamente a posto con i vaccini; chi manca (sono davvero pochi) potrà vac cinarsi nei due slot messi a di sposizione dalla Lega e dalla Fi gc. IlMessaggero/Daniele Magliocchetti

