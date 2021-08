Lazio Primavera, ecco i giovani che si sono uniti alla squadra di Calori

Ancora poche settimane e ripartirà la stagione calcistica. La Lazio Primavera di mister Calori è al lavoro per cercare di riscattare la stagione passata e tornare, dunque, in Primavera 1. Nel frattempo, la squadra che si sta formando vede alcuni cambiamenti, come d’altronde era prospettabile, dalla passata stagione. In questi giorni Calori ha ritrovato Shehu, Bertini e Troise, giocatori che ha avuto modo di conoscere meglio durante il ritiro di Auronzo e che, tra l’altro, si sono anche messi ben in mostra agli occhi di Sarri e dei collaboratori. Oltre a loro si stanno allenando con la Primavera anche due giovani 2004: si tratta di Fabio Ruggeri e Valerio Crespi, entrambi freschi di primo contratto con la Lazio. Si trovano al loro terzo anno in biancoceleste dopo esser stati prelevati entrambi dal Savio. Infine si sta allenando con la Primavera anche un giovane portiere classe 2006, aggregato a seguito dell’infortunio alla caviglia di Furlanetto: si tratta di Davide Renzetti.

